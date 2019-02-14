Melisa Uzunarslan Klasik Müzik ve Alternatif Rock'ı Birleştirdi
11 dakika önce
Melisa Uzunarslan, tüm söz ve müzikleri kendisine ait olan 10 şarkı ve 2 enstrümantal keman solosundan oluşan ilk stüdyo albümü "Tanıdığım En Güzel Deli"nin lansman konserini geçtiğimiz akşam Babylon'da gerçekleştirdi.
2013 yılından beri Teoman'ın solo kemancılığı ve vokalistliğini yapmaya devam eden konservatuar mezunu yetenekli müzisyen alternatif rock ile klasik müzik eğitimini birleştirdiği sahnesiyle dinleyicilerden büyük beğeni topladı.
"Bir Aşk Şarkısı" ve "Bu Gece Kaç Şişe Eder" gibi özgün ve samimi bestelere imza atan çok yönlü sanatçı ilk albümünde tescillenmiş keman virtüözlüğündeki başarısının yanı sıra söz yazarlığı, besteciliği ve yorumculuğundaki kabiliyetini de kanıtladı.
Konser sonrası90'lardan beri İstanbul gece hayatı ve müzik camiasıyla iç içe olan Nikki Wild setin başına geçerek müzikseverlere eğlenceli dakikalar yaşattı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:03 Kaynak: Bültenler
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