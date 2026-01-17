Meloni'den Grönland Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Meloni'den Grönland Açıklaması

17.01.2026 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Başbakanı Meloni, Grönland'ın güvenliği için NATO içi diyalog çağrısında bulundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Grönland'ın güvenliğinin güçlendirilmesi ve müttefiklerin varlığının artırılması konularının NATO içindeki diyalog çerçevesinde ele alınması gerektiğini söyledi.

Üç ülkeyi kapsayan Asya turu kapsamında Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Meloni, burada gezisini takip eden İtalyan gazetecilere uluslararası gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği Grönland konusunun ciddi olduğunu belirten Meloni, "Grönland'daki güvenliğin güçlendirilmesi ve müttefiklerin varlığının artırılması meselesinin ciddi bir konu olduğunu düşünüyorum ancak bunun Atlantik İttifakı içindeki diyalog kapsamında ele alınması gerekiyor. Yani Grönland, NATO'nun sorumluluk alanı olarak değerlendirilmelidir." dedi.

Bazı Avrupa ülkelerinin Grönland'a asker göndermesinin sorulması üzerine Meloni, şunları kaydetti:

"Diğer Avrupa ülkelerinin yaptıklarını bölücü bir niyet olarak yorumlama hatasına düşmememiz gerektiğini düşünüyorum. NATO, kendi belgelerinde bugün Arktik bölgesinin stratejik olduğunu zaten belirtti. Dolayısıyla var olan bir soruna yönelik siyasi bir talebe yanıt vermiş oluyor. Yani tekrar ediyorum, bunu müttefikimiz ABD ile olan ilişkide bölücü bir şey olarak okumazdım. Bunu Amerikalıların bir endişesine karşı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sorumluluklarını üstlenme yeteneğini gösteren bir yanıt olarak okurdum."

Meloni, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin İtalya için temel referans noktaları olduğunu dile getirdi.

"Ortadoğu barış planının uygulanmasında öncü rol oynamaya her zaman istekliyiz"

Gazze'deki "Barış Kurulu"na ilişkin bir soruya da Meloni, bununla ilgili nihai kararları halen bekledikleri yanıtını verdi.

İtalyan Başbakan, "Yürütme düzeyindeki, dolayısıyla daha operasyonel olan Kurulun birkaç dakika önce sunulduğunu gördük. Siyasi kurul henüz yok ve bu konuda resmi onayı bekleyeceğim. Ortadoğu barış planının uygulanmasında öncü rol oynamaya her zaman istekli olduğumuzu ve bunu şüphesiz çok karmaşık ve kırılgan bir bağlamda eşsiz bir fırsat olarak gördüğümüzü söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumuna katılıp katılmayacağına ilişkin, uluslararası yükümlülükleri fazla olduğu için halihazırda katılımlarının öngörülmediğini aktaran Meloni, "Ancak Ukrayna veya Gazze konusunda zirve toplantıları olursa ki bunlara her zaman katıldık, bu durumlarda katılırız." diye konuştu.

Diğer yandan Başbakan Meloni, Japonya'daki temaslarının son gününde Japon iş insanlarıyla bir araya gelerek, onları ülkesine yatırım yapmaya davet etti.

Meloni, daha sonra Asya turunun üçüncü ve son durağı olan Güney Kore'nin başkenti Seul'e geçti.

İtalya, bazı Avrupa ülkelerinin aksine Grönland'a asker göndermemişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Grönland, Ekonomi, Savunma, Güncel, İtalya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meloni'den Grönland Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı Çatlayınca hayatı değişti Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu

16:30
Jorge Jesus, Arabistan’ı karıştırdı Dev ceza geliyor
Jorge Jesus, Arabistan'ı karıştırdı! Dev ceza geliyor
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 17:08:49. #7.11#
SON DAKİKA: Meloni'den Grönland Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.