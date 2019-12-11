Meltem Cumbul'a onur ödülü
6 saat önce
Ünlü oyuncu ödülünü alırken yaptığı teşekkür konuşmasında "Bu ödülü fikri, vicdanı ve irfanı hür öğrencilerim için alıyorum" dedi.
Ünlü oyuncu ödülünü alırken yaptığı teşekkür konuşmasında "Bu ödülü fikri, vicdanı ve irfanı hür öğrencilerim için alıyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:43
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