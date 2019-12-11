Son Dakika Haberleri: Meltem Cumbul'a onur ödülü
Son Dakika Magazin Meltem Cumbul'a onur ödülü - Son Dakika Magazin

Meltem Cumbul'a onur ödülü

6 saat önce

Ünlü oyuncu ödülünü alırken yaptığı teşekkür konuşmasında "Bu ödülü fikri, vicdanı ve irfanı hür öğrencilerim için alıyorum" dedi.

Meltem Cumbul'a onur ödülü, System.String[]

Ünlü oyuncu ödülünü alırken yaptığı teşekkür konuşmasında "Bu ödülü fikri, vicdanı ve irfanı hür öğrencilerim için alıyorum" dedi.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:43 
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