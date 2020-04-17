Memleketlerine gidemeyen üniversite öğrencileri ailelerine kavuşturulacak - Son Dakika

Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören iki üniversite öğrencisi, memleketlerine gönderildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üniversitelerde eğitime ara verilmesinin ardından bir süre sonra otobüs seferlerin de iptal olması sonucu memleketlerine dönemeyen Vanlı Nurullah Özdemir ile Hakkarili Mahzun Musaoğlu'nu memleketlerine, Taşova Kaymakamlığının desteğiyle bir hayırsever kendi aracıyla götürdü.

Musaoğlu, Taşova halkına ve yetkililere teşekkür ederek, "Okullar kapanınca kısa sürede tekrar açılır düşüncesiyle beklemeyi uygun bulduk. İlerleyen sürede okulumuz dönem boyunca tatil edildi. Memleketlerimize gitmeye karar verdik ancak otobüs seferleri iptal olduğu için araç bulamadık. Yaklaşık bir aydır Taşova'da bekliyoruz. Bize kol kanat geren ve ailelerimize kavuşmamızı sağlayan tüm Taşova halkına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.