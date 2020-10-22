Memur olarak girdiği belediyeye başkan oldu - Son Dakika

Memur olarak girdiği belediyeye başkan oldu

22.10.2020 12:41

Memur olarak girdiği belediyeye başkan oldu Kilis Belediyesinde 1984 yılında memur olarak göreve başlayan Servet Ramazan, belediyede müdürlük yaptıktan sonra belediye meclis üyeliğine seçilmesinin ardından 45'inci Kilis Belediye Başkanı olarak koltuğa oturdu.

Memur olarak girdiği belediyeye başkan oldu

KİLİS - Kilis Belediyesinde 1984 yılında memur olarak göreve başlayan Servet Ramazan, belediyede müdürlük yaptıktan sonra belediye meclis üyeliğine seçilmesinin ardından 45'inci Kilis Belediye Başkanı olarak koltuğa oturdu.

12 Ekim tarihinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un yerine Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan başkan olarak seçildi.

Belediye Meclisi saat 11.00'de Meclis Başkan Vekili Mustafa Tohumcu başkanlığında açıldı. Merhum Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra seçimlere geçildi. Tek aday olan Servet Ramazan, iktidar ve muhalefetin tamamının oy kullandığı seçimlerde 31 oy alarak 45'inci Belediye Başkanı seçildi. Başkan Ramazan yaptığı konuşmada, "Halkımızın teveccühü ile ilimiz belediye başkanlığı görevine seçilen çok kıymetli başkanımız Mehmet Abdi Bulut'u rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Başkanımızın vefatı tüm memleketimize ve bizleri derinden etkiledi. Dostumuzu, kardeşimizi, abimizi kaybettik. Mehmet Abdi Bulut, memleketimizin artık ortak değeridir. Kilis halkı ve bizler, onu asla unutmayacağız. Beni bu şerefli göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki, bedediye meclis üyelerine, il teşkilatımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. İnşallah görev yaptığım süre zarfında şahsıma duyulan göreve layık olmak için gece gündüz demeden çalışacağım. Değerli Başkanımız Mehmet Abdi Bulut'un emanetini büyük bir titizlikle taşıyacağım. Rabbim milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Ben bugün seçildiğim belediye başkanlığını bir makam değil, bir görev olarak görüyorum. Bizlerin 30 yıldan fazla belediye tecrübesi bulunmaktadır. Bu tecrübeyle merhum başkanımızla birlikte bu yola çıkarken, hayalini kurduğumuz projeleri, inşallah bir bir hep beraber tamamlayacağız. Ben ve ekip arkadaşlarım, bugünden itibaren Kilis halkının emrinde ve hizmetinde olacağız. Rabbim hayırlı hizmet yapmayı nasip etsin hepimize, tüm Kilis halkının desteklerini, dualarını, bizlerden esirgemeyeceğini umut ediyorum. Acımız olduğundan dolayı tebrik ve çiçek kabul etmiyoruz. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyorum" dedi.

1966 Kilis doğumlu olan Servet Ramazan, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kilis'te tamamladı. 1984 yılından itibaren Kilis Belediyesinde görev yapan Ramazan, 2019 yılı itibari ile Kilis Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Ramazan, evli ve 3 çocuk babası.

Memur olarak girdiği belediyeye başkan oldu
Memur olarak girdiği belediyeye başkan oldu
Memur olarak girdiği belediyeye başkan oldu
Memur olarak girdiği belediyeye başkan oldu
Memur olarak girdiği belediyeye başkan oldu
Memur olarak girdiği belediyeye başkan oldu
Memur olarak girdiği belediyeye başkan oldu
Memur olarak girdiği belediyeye başkan oldu

Ramazan, Memur, Kilis, 1984, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Memur olarak girdiği belediyeye başkan oldu - Son Dakika


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