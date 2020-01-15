Memur-Sen'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Memur-Sen'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Son Dakika

Memur-Sen'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret

6 saat önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eskişehir İl Başkanı Muammer Karaman ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Memur-Sen'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret, System.String[]

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eskişehir İl Başkanı Muammer Karaman ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.


Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ziyarete gelen Memur-Sen heyetini rektörlük ofisinde ağırladı. Görüşmede Rektör Çomaklı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yürüttükleri faaliyetlere ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, Yalçın ve beraberindeki heyet ile Rektör Çomaklı karşılıklı olarak çalışmalarında başarı dileklerini ilettiler. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Şafak Ertan Çomaklı, Memur Sen, Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:04 Kaynak: İHA
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