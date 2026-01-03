Memur-Sen'den Venezuela'ya Destek - Son Dakika
03.01.2026 20:07
Memur-Sen, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırganlığını kınayarak uluslararası hukuka sahip çıkma çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Memur-Sen, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik emperyalist saldırganlığını kınıyoruz. Venezuela halkının iradesine yönelik her türlü müdahaleyi reddediyor; uluslararası toplumu çifte standarttan vazgeçmeye, hukuka ve barışa sahip çıkmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Memur-Sen Konfederasyonu, ABD'nin Venezuela saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Konfederasyonun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin Venezuela'ya yönelik emperyalist saldırganlığını kınıyoruz! Dünya, bir kez daha uluslararası hukukun askıya alındığı, güç kullanımının meşrulaştırılmaya çalışıldığı tehlikeli bir eşikten geçiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yönelik saldırgan tutumu; hukuki dayanaktan yoksun, siyasal meşruiyeti tartışmalı ve bölgesel barışı tehdit eden bir girişimdir. Venezuela halkının iradesine yönelik her türlü müdahaleyi reddediyor; uluslararası toplumu çifte standarttan vazgeçmeye, hukuka ve barışa sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Siyonistlerin sırtını sıvazlayarak Gazze'de soykırıma destek veren ABD'nin Emperyalist dayatmaları normalleştirilemez! Dünya barışı, insanlığın geleceği ne emperyalistlerin ne de siyonistlerin kanlı ellerine emanet edilemez!

Dünya; güçlülerin hukuku ile değil, hukukun gücü ile yönetilmelidir. Memur-Sen olarak bizler; emeğin, adaletin ve insan onurunun yanında durmaya, nerede olursa olsun emperyalist saldırganlığa karşı sözümüzü yükseltmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki: Suskunluk zulmü büyütür, itiraz adaleti. Biz adaletten yanayız."

Kaynak: ANKA

