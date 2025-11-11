Menderes'te Atatürk'ü Anma Etkinlikleri Yoğun İlgi Gördü

(İZMİR) – Menderes Belediyesi'nin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlediği etkinlikler dikkati çekti. Gümüldür Satsuma mandalinası ile oluşturulan Atatürk silüeti ve imzası, ücretsiz Kent Lokantası uygulaması ile resim ve şiir yarışmaları vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Menderes Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde anlamlı etkinliklere imza attı. Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Gümüldür Satsuma mandalinası kullanarak Atatürk'ün siluetini ve imzasını oluşturdu. Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen mandalinalı tasarım yoğun ilgi toplarken, Atatürkçü Düşünce Derneği Menderes Şubesi iş birliğiyle düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren çocuklar ödüllerini aldı. Gün boyu süren etkinliklerde Klaros Türk Halk Müziği Korosu, Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi; Kent Lokantası da vatandaşlara ücretsiz hizmet verdi.

Işığı bizi aydınlatıyor

10 Kasım anma programında konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Menderes Şubesi Başkanı Mehmet Erbudak, "Atatürk yalnızca komutan, bir devlet adamı değil, bir düşüncedir, bir ışıktır, bir yol göstericidir. O ışık 87 yıl sonra her birimizin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Bugün bize bu eserleri hazırlayan çocuklarımızın yüreklerinde bu ışığı görüyorum. Tüm çocuklarımızı canı gönülden kutluyorum. Etkinliğe olan desteklerinden dolayı Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e teşekkür ederim. Ebediyete intikalinin 87. yılında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşların sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ise "O bir millete geleceği hayal etme özgürlüğü vererek bu dünyadan göçtü. Bıraktığı miras ise hala hepimize ışık oluyor. Bu ışıkla büyüyen pırıl pırıl çocuklarımız bizlere birbirinden değerli eserler sundular. Hepsini gözlerinden öpüyorum. Bu etkinliğimize büyük katkılar sunan Atatürkçü Düşünce Derneği Menderes Şubesi Başkanı Mehmet Erbudak'a ve tüm dernek üyelerine teşekkür ederim" diye konuştu.

Mirasına sahip çıkmalıyız

Başkan Çiçek, sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı mirasa sahip çıkmak istiyorsak onun gösterdiği hedefe doğru yürümeli, muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için çok çalışmalı ve bu vizyonu yaşatacak çocuklarımızı iyi eğitmeli ve desteklemeliyiz. Sadece yas tutmak olmaz onun mirasına gerçekten sahip çıkmak ona gerçekten saygı ve sevgi duymak demektir. Vefatının yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygı, gazilerimizi de şükranla anıyorum."