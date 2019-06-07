Menemen Belediyespor'da Abdullah Ercan dönemi
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemen Belediyespor, teknik direktör Abdullah Ercan ile anlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:38 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemen Belediyespor
, teknik direktör Abdullah Ercan
ile anlaştı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ercan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Bir dönem Gaziantepspor
'u çalıştıran Ercan, son olarak Ümit Milli Takım'da görev yapmıştı.
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