Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor'da Abdullah Ercan dönemi
Son Dakika Spor Haber

Menemen Belediyespor'da Abdullah Ercan dönemi

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemen Belediyespor, teknik direktör Abdullah Ercan ile anlaştı.

Menemen Belediyespor'da Abdullah Ercan dönemi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemen Belediyespor, teknik direktör Abdullah Ercan ile anlaştı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ercan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Bir dönem Gaziantepspor'u çalıştıran Ercan, son olarak Ümit Milli Takım'da görev yapmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:38 Kaynak: AA
Menemen Belediyespor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erken terhise "kademeli" formül Sevilla Sportif Direktörü Monchi: Banega, Sevilla'da olmaktan dolayı mutlu Beşiktaş, "Abdullah Avcı, Necip'i istemiyor" haberlerini yalanladı! Sivasspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme imzaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 21:40:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor'da Abdullah Ercan dönemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]