Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor, Lider Tuzlaspor'a Karşı

Menemen Belediyespor, Lider Tuzlaspor'a Karşı

46 dakika önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-0 yenerek iddiasını sürdüren Menemen Belediyespor yarın zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Tuzlaspor'a konuk olacak.

Menemen Belediyespor, Lider Tuzlaspor'a Karşı, System.String[]


TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-0 yenerek iddiasını sürdüren Menemen Belediyespor yarın zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Tuzlaspor'a konuk olacak. 

Pendik Stadı'nda 13.30'da başlayacak maçta Kadier Sağlam düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde eksik oyuncu bulunmazken, Teknik direktör Suat Kaya sezonun kırılma maçlarından birdi oynayacaklarını söyledi. Tuzlaspor'un 3 puan gerisinde 2'nci sırada olduklarını hatırlatan Kaya, "Kesinlikle kaybetmememiz gereken bir maça çıkacağız. Ben takımıma güveniyorum. Önceliğimiz kazanmak ama kazanamıyorsak da yenilmemeliyiz" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:59 Kaynak: DHA

Tarsus, Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen Belediyespor, Spor
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