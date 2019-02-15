Menemen Belediyespor, Lider Tuzlaspor'a Karşı
46 dakika önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-0 yenerek iddiasını sürdüren Menemen Belediyespor yarın zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Tuzlaspor'a konuk olacak.
TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Tarsus
İdman Yurdu'nu 3-0 yenerek iddiasını sürdüren Menemen Belediyespor
yarın zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Tuzlaspor'a konuk olacak. Pendik
Stadı'nda 13.30'da başlayacak maçta Kadier Sağlam düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde eksik oyuncu bulunmazken, Teknik direktör Suat Kaya
sezonun kırılma maçlarından birdi oynayacaklarını söyledi. Tuzlaspor'un 3 puan gerisinde 2'nci sırada olduklarını hatırlatan Kaya, "Kesinlikle kaybetmememiz gereken bir maça çıkacağız. Ben takımıma güveniyorum. Önceliğimiz kazanmak ama kazanamıyorsak da yenilmemeliyiz" dedi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:59 Kaynak: DHA
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