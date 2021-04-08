Menemen'de defansın sağı Yusuf'a emanet

TFF 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Menemenspor cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Royal Hastanesi Bandırmaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, defansı sağı Yusuf'a emanet olacak. Teknik direktör Ümit Karan'ın Ümraniyespor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Rıdvan'ın yokluğunda Yusuf'a görev vereceği bildirildi.

Kritik haftalara girdiklerini belirten Karan, "Bitime 6 maç kala düşme hattının 4 puanın üzerindeyiz. Ancak tam rahatlayamadık, Her şey bitti diyemiyoruz. O yüzden kalan 6 maçta her şeyimizi sahaya yansıtacağız. Bandırma deplasmanından da istediğimiz sonucu alarak geleceğiz" dedi.

- İzmir