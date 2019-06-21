Menemen'de Taşkın kaldı, Okan gitti
51 dakika önce
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor, teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile resmi sözleşme imzalarken, kadroda operasyon da başladı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:37 Kaynak: DHA
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor
, teknik direktör Ramazan Kurşunlu
ile resmi sözleşme imzalarken, kadroda operasyon da başladı. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler orta saha oyuncusu Taşkın Çalış
'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı. İzmir
temsilcisi orta sahada görev yapan diğer futbolcusu Okan Baydemir'le ise vedalaşma kararı aldı. Ramazan Kurşunlu'nun Okan'ı kadroda düşünmediği ifade edildi. Menemen Belediyespor'la sözleşmesi sona eren stoper Veli'nin ise Samsunspor
'la temasta olduğu iddia edildi.
- İzmir
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