Son Dakika Haberleri: Menemen'de Taşkın kaldı, Okan gitti
Son Dakika Spor Haber

Menemen'de Taşkın kaldı, Okan gitti

51 dakika önce

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor, teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile resmi sözleşme imzalarken, kadroda operasyon da başladı.

Menemen'de Taşkın kaldı, Okan gitti, System.String[]
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor, teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile resmi sözleşme imzalarken, kadroda operasyon da başladı. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler orta saha oyuncusu Taşkın Çalış'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı. İzmir temsilcisi orta sahada görev yapan diğer futbolcusu Okan Baydemir'le ise vedalaşma kararı aldı. Ramazan Kurşunlu'nun Okan'ı kadroda düşünmediği ifade edildi. Menemen Belediyespor'la sözleşmesi sona eren stoper Veli'nin ise Samsunspor'la temasta olduğu iddia edildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:37 Kaynak: DHA
Kurşunlu, Menemen Belediyespor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sürpriz başvuru! Hikmet Karaman parkeye, Ergin Ataman yeşil sahalara NBA Draft 2019! New Orleans Pelicans, Zion Williamson'ı ilk sıradan seçti Al Shabab, Diagne'nin peşini bırakmıyor! 15 milyon euroluk teklif İspanyol futbolcu Fernando Torres futbolu bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 12:28:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menemen'de Taşkın kaldı, Okan gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]