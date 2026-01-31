Menemen FK, Kırklarelispor ile Karşılaşıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Isparta 32 Spor'a 1-0 kaybedip hem galibiyet serisini sonlandıran hem de Play-Off dışında kalan Menemen FK yarın evinde Kırklarelispor'la karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda Burak Akdağ'ın yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Menemen FK'da sarı kart cezalısı Berkant Alpşanlı mücadelede görev alamayacak. Haftaya 38 puanla 7'nci sırada giren Menemen FK'da teknik direktör Bilal Kısa, Isparta 32 Spor yenilgisini telafi edeceklerini belirterek, "Kırklarelispor maçını kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz ve tekrar adımızı Play-Off hattına yazdıracağız" dedi.