Menemenspor'a Bahattin geliyor

TFF 1. Lig'de yeni sezonda transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri olan Menemenspor, Arnavutluk'un KF Laçi takımından kaleci Gentian Selmani ile kesin olarak anlaşma sağlarken, Samsunsporlu golcü Bahattin Köse'nin de işini büyük ölçüde bitirdi. Sportif Direktör Cenk Laleci'nin görüştüğü tecrübeli golcünün sarı-lacivertli kulübe olumlu yanıt verdiği ve transferin en kısa zamanda resmiyet kazanacağı kaydedildi. Kariyerine Almanya'da Rot Weiss Ahlen takımında başlayan 29 yaşındaki forvet, Arminia Bielefeld ve Mons'ta oynadıktan sonra Akhisarspor'a transfer oldu. Türkiye'de Altınordu, Manisaspor ve Adanaspor formalarını da terleten Bahattin, geçen sezon 2. Lig'de Samsunspor'da 31 resmi maça çıkıp 14 gol attı.

- İzmir