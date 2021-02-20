Menemenspor-Akhisarspor maçının ardından - Son Dakika

Menemenspor-Akhisarspor maçının ardından

20.02.2021 16:15
Menemenspor-Akhisarspor maçının ardından, System.String[]

Akhisarspor'u sahasında 6-2 mağlup eden Menemenspor'da Teknik Sorumlu Recep Yazıcı, çok net bir skorla galip geldikleri için çok mutlu olduklarını ve emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi.

Akhisarspor'u sahasında 6-2 mağlup eden Menemenspor'da Teknik Sorumlu Recep Yazıcı, çok net bir skorla galip geldikleri için çok mutlu olduklarını ve emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi. Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz ise, "Toparlanmak için gereken her şey yapılacaktır" dedi.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Menemenspor, sahasında Akhisarspor'u 6-2 mağlup etti. Mücadalenin ardından iki takımın teknik adamları değerlendirmelerde bulundu. Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, "6-2 gibi net bir skorla galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Oyuncularımızın hepsi ellerinden geleni yaptılar ve iyi oynadılar. Teknik ve taktik varyasyonları tamamıyla yerine getirdiler. Dolayısıyla da galip gelmeyi ve iyi oynamayı isteyen bir oyuncu grubuna sahiptik. Bunu sahaya yansıttıkları için oyuncularımızı tebrik ediyorum. Ümit Karan hocamızın ve teknik ekibin hafta içerisinde yaptırdığı çalışmaların neticesini almış olduk. Oyuncularımız maçı Ümit hocamızın ve başkanımızın üstün gayretlerine armağan ettiler. 6 puanlık bir maçtı, rakibimizle oynadık. Bu ligde şampiyonluk yarışı kadar küme düşmeme yarışı var. Bütün takımlarda kaliteli oyuncular var, herkes birbirini yenebilecek güçte. Bugün bunu başardığımız için çok mutluyuz. Bu ligde kalıcı olmak isteyen bir ekip var. Önümüzdeki Bursaspor maçına yarından itibaren hazırlanmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Akhisarspor cephesi

Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz de kötü bir mağlubiyet aldıklarını dile getirerek, "Maçın başında kalemize gelen ilk topun gol olması sonuca etken oldu. Rakibi tebrik ediyorum. Çok fazla konuşacak bir şey bulamıyorum. Toparlanmak için gereken her şey yapılacaktır" şeklinde konuştu. - İZMİR

Futbol Federasyonu, Recep Yazıcı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Menemenspor-Akhisarspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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