Menemenspor'da Canberk Aydın'la yollar ayrıldı

Canberk'in yeni sezonda sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve yönetimle geçtiğimiz günlerde karşılıklı fesih konusunda anlaşma sağladığı açıklandı. Yaz döneminde Gençlerbirliği'nde transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 lig maçında forma giyip 548 dakika sahada kaldı.