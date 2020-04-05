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Menemenspor'da Canberk Aydın'la yollar ayrıldı
6 saat önce
Canberk'in yeni sezonda sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve yönetimle geçtiğimiz günlerde karşılıklı fesih konusunda anlaşma sağladığı açıklandı.
Canberk'in yeni sezonda sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve yönetimle geçtiğimiz günlerde karşılıklı fesih konusunda anlaşma sağladığı açıklandı. Yaz döneminde Gençlerbirliği'nde transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 lig maçında forma giyip 548 dakika sahada kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:45
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