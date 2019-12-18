Menemenspor'da Hüseyin Çolak üzüntüsü! Cezalı duruma düştü... - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor'da Hüseyin Çolak üzüntüsü! Cezalı duruma düştü... - Son Dakika Spor

Menemenspor'da Hüseyin Çolak üzüntüsü! Cezalı duruma düştü...

6 saat önce

Pazar günü iç sahada oynanacak Bursaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Hüseyin'in de büyük moral bozukluğu yaşadığı öğrenildi.

Menemenspor'da Hüseyin Çolak üzüntüsü! Cezalı duruma düştü..., System.String[]

Pazar günü iç sahada oynanacak Bursaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Hüseyin'in de büyük moral bozukluğu yaşadığı öğrenildi.


Teknik direktör Cenk Laleci'nin son 3 maçta 3 gol atan Hüseyin'in yokluğunda Ali Özgün'ü santrfora çekip, cezası sona eren Mustafa Çeçenoğlu'na kanatta görev vermesi bekleniyor.


Laleci, "Kim görev alırsa alsın formanın hakkını verecektir. Biz sistem takımıyız. Hüseyin'in yokluğu elbette handikap ancak Pazar günü Bursaspor'u mevcut kadromuzla ve taraftarımızın desteği ile yeneceğimize inanıyorum" diye konuştu.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


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Ali Özgün, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:17 
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