Menemenspor'da Şeref imzaladı

TFF 1'inci Lig'in ilk maçında yarın İzmir derbisinde Altınordu ile evinde karşı karşıya gelecek Menemenspor, gurbetçi kanat oyuncusu Şeref Özcan'ı kadrosuna dahil etti.

Son olarak Almanya'nın Preuben Münster takımda görev yapan 24 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandı. Hamburg altyapısından yetişen Şeref, Abbehausen, Hansa Rostock, Fortuna Düsseldorf, Berliner AK ve son olarak Preuben Münster formalarını terletti.