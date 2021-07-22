Menemenspor'dan Haskic hamlesi

TFF 1'inci Lig temsilcilerinden Menemenspor, geçen sezon da ilgilendiği Boşnak golcü Nermin Haskic'in peşine düştü.

TFF 1'inci Lig temsilcilerinden Menemenspor, geçen sezon da ilgilendiği Boşnak golcü Nermin Haskic'in peşine düştü. Kariyerini Japonya'da sürdüren ve ülkeden ayrılmak isteyen Haskic'le yapılan görüşmelerin olumlu sürdüğü ifade edildi. Japonya 2'nci Ligi'nde Omiya Ardija ekibinde top koşturan 32 yaşındaki forvetin bir hafta içinde İzmir'e geleceği bildirildi. Futbola ülkesi Bosna Hersek'te Banovici takımında başlayan deneyimli oyuncu, FK Sarajevo, Vozdovac, Kosice, Zilina, Bielsko, Ruzomberok, Radnicki Nis ve Omiya'da oynadı.



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