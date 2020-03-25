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Menemenspor'un Arnavut kalecisi Selmani, Süper Lig yolunda!
7 saat önce
Bu sezon sarı lacivertlilerde kritik kurtarışlara imza atan Arnavut kaleciye İttifak Holding Konyaspor ile Kasımpaşa'nın talip olduğu öğrenildi.
Bu sezon sarı lacivertlilerde kritik kurtarışlara imza atan Arnavut kaleciye İttifak Holding Konyaspor ile Kasımpaşa'nın talip olduğu öğrenildi.
İki takım yetkililerinin Selmani ile ilgili teknik ekiplere olumlu rapor verdiği ve transfer için harekete geçildiği ifade edildi.
Menemenspor'un sezon başında Arnavutluk takımı Laçi'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Selmani ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:17
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