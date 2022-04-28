Menfeze çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Menfeze çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

28.04.2022 10:46

Malatya'nın Darende ilçesinde, menfeze çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, menfeze çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Göker Akkoyun'un kullandığı 16 ASN 739 plakalı otomobil, D-300 karayolu Yukarıulupınar mevkisinde yol kenarındaki beton menfeze çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Sevim Akkoyun'un (66) cesedi, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Göker Akkoyun ile otomobildeki Elif Savaş, Kübra Yılmaz Akkoyun, Yaren Aktaş ve Liya Akkoyun, sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü dışındaki 4 yaralı, kontrol amacıyla Malatya merkezdeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle D-300 kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Menfeze çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Menfeze çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Menfeze çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Menfeze çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Otomobil, İtfaiye, Malatya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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