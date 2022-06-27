Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
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Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor

27.06.2022 12:30
Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla su taşkınları meydana geldi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla su taşkınları meydana geldi.

Mengen'de iki gündür aralıklarla etkili olan sağanakla su debisinin yükselmesi sebebiyle bazı dere yatakları taştı.

Mengen-Pazarköy-Eskipazar yolunun 5. kilometresinde bulunan Gelin Kayaları mevkisinde yolda kayma ve aşınma meydana geldi.

Tedbir amacıyla yol ulaşıma kapatılırken, trafik Nazırlar-1 ve Nazırlar-2 köprülerine yönlendirilmeye başlandı.

Yağışın etkisini artırdığı bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor - Son Dakika

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