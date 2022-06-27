Mengen'de iki gündür aralıklarla etkili olan sağanakla su debisinin yükselmesi sebebiyle bazı dere yatakları taştı.

Kaynak: AA

Pazarköy, Mengen, Bolu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.