Menteşe'de 100 Yataklı Hastahanenin Tadilatı Başladı

Sağlık Bakanlığınca Menteşe i·lçesinde bulunan eski hastahanenin 100 yataklı olarak yeniden hizmete açılması için tadilat çalışmaları başladı.

Sağlık Bakanlığınca Menteşe i·lçesinde bulunan eski hastahanenin 100 yataklı olarak yeniden hizmete açılması için tadilat çalışmaları başladı.





AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Nil Hıdır, Menteşe Belediye Başkan adayı Gültekin Akça, AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Tamer Topal ve Sağlık İl Müdürü İskender Gencer çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.





Milletvekili Gökcan, vatandaşın hastane açılması talepleri sonrasında Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını, Menteşe ilçesinde bulunan eski hastahanenin 100 yataklı olarak yeniden hizmete açılması için gerekli çalışmaların başladığını söyledi.





Hizmete açılan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesinde de kalp cerrahisi bölümünde ameliyatların yapılmaya başlandığını aktaran Gökcan, "Artık, yetişkin ve çocuk kalp ameliyatları ile Bypass ameliyatlarının ilimizde yapılmaya başlandığı müjdesini paylaşmak istiyorum. Ayrıca iki anjio cihazımız hastanemize teslim edildi. Şu anda kurulumu bitmek üzere olup, hastalarımızın anjio işlemleri Şubat ayı içinde hastanemizde yapılmaya başlanacak." dedi.





İl Sağlık Müdürü İskender Gencer ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi için gelen anjiyo cihazlarını teslim aldıklarını belirterek, " Belli bir kurulma aşaması var. Kurulma aşaması ile ilgili çalışmalar sürüyor. İnşallah önümüzdeki ay hizmet vermeye başlayacak. Ayrıca hastanesine binasında hizmete girecek J Blok le birlikte 13 olan ameliyat hane sayımız 19'a çıkacak." diye konuştu.





AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Nil Hıdır ise hastanenin 180 günde tadilat işlemleri tamamlanarak hizmet vereceğini kaydetti.





Hıdır, hastanenin tekrar hizmete açılmasıyla esnafa, Menteşe halkına ciddi anlamda katkı sağlayacağını dile getirdi.

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