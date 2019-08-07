Son Dakika Haberleri: Menteşe'de çocukların yüzü gülüyor
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Menteşe'de çocukların yüzü gülüyor

2 saat önce

Menteşe Belediyesi'nin yaz ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Tüylü ve Havhav'ın Maceraları" adlı Müzikal Çocuk Oyunu, çocukların büyük beğenisini topladı.

Menteşe'de çocukların yüzü gülüyor, System.String[]

Müzikal Çocuk Oyununa aileleriyle birlikte gelen minikler, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, gece boyunca doyasıya eğlendi.

Menteşe Belediyesi'nin vatandaşların yaz akşamlarını keyifli geçirmesi için başlattığı yaz ayı etkinlikleri büyük beğeni topluyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlediği "Yıldızların Altında - Yazlık Sinema" etkinliği ile binlerce Menteşelilere unutulmaz bir akşam yaşatan Menteşe Belediyesi, dün akşamda çocuklar için müzikal çocuk oyunu düzenledi. "Tüylü ve Havhav'ın Maceraları" adlı Müzikal Çocuk Oyunu'nu izlemeye gelen miniklere Muğla gazozu ve patlamış mısır ikram edildi.

Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliğe, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş eşi ve kızıyla birlikte katıldı. Oyunu çocuklarla birlikte izleyen Başkan Gümüş, "Tarihi bir konakta böylesi güzel etkinliklere ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum. Geçen hafta yaz ayı etkinlikleri kapsamında "Babam ve Oğlum" filmiyle başlattığımız Yazlık Sinema keyfi yine çok ilgi görmüştü. Bugün de aynı ilgiyi çocuklardan görmek bizleri sevindiriyor. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum." dedi.

Menteşe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:30 Kaynak: Bültenler
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