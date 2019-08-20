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Menteşe'de Jandarma'dan kenevir operasyonu

35 dakika önce

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Menteşe İlçe jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürdüğü çalışmalar kapsamında kırsal Çamoluk mahallesinde dağlık alanda araziye ekili çok sayıda hint keneviri ele geçirdi.

Menteşe'de Jandarma'dan kenevir operasyonu, System.String[]
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Menteşe İlçe jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürdüğü çalışmalar kapsamında kırsal Çamoluk mahallesinde dağlık alanda araziye ekili çok sayıda hint keneviri ele geçirdi.

Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çamoluk Mahallesindeki ormanlık bir alan içinde ekili hint keneviri duyumu üzerine belirlenen adreste arama çalışması yapıldı. Ormanlık alanda yapılan arama çalışması sonucu boyları 1-1,5 metreye varan çok sayıda hint keneviri ele geçirildi.

Ele geçirilen hint kenevirleri imha edilirken, yasa dışı hint keneviri eken kişi veya kişiler oluşturulan özel ekip tarafından aranıyor. - MUĞLA
Jandarma, Çamoluk, Menteşe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:02 Kaynak: İHA
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