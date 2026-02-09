Menteşe'de Yağış Rekoru - Son Dakika
Menteşe'de Yağış Rekoru

09.02.2026 15:11
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2026'da yağışlar, son 30 yılın ortalamalarını aştı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, 2026 yılının Ocak ve Şubat aylarında metrekareye düşen yağış miktarları, son 30 yılın ortalamalarının üzerine çıktı. Şubat ayına ait 30 yıllık toplam yağış ortalaması ise ayın ilk 9 gününde aşıldı.

Kentte 2026 yılının ilk haftalarında etkili olan yağışlar, uzun yılların ortalamalarının üzerine çıktı. Kent genelinde sağanak ve fırtına, yaşamı olumsuz etkilerken, veriler ise son 30 yılın yağış ortalamalarının aşıldığını ortaya koydu. 2026 Ocak'ta Menteşe ilçesinde metrekareye düşen toplam yağış miktarı 317,5 kilogram olarak kaydedildi. Aynı dönem için son 30 yılın Ocak ayı yağış ortalamasının metrekareye 219,6 kilogram olduğu belirtildi. Böylece ocak ayında düşen yağış miktarının uzun yıllar ortalamasının üzerine çıktığı tespit edildi.

2026 yılında 1-9 Şubat tarihleri arasında, ilçede metrekareye toplam 170,9 kilogram yağış ölçüldü. Son 30 yılın şubat ayı toplam yağış ortalamasının ise metrekareye 169,5 kilogram olduğu bildirildi. Bu verilere göre, şubat ayının henüz ilk 9 gününde uzun yıllar toplam yağış miktarı aşıldı.

EN YOĞUN YAĞIŞ 6 ŞUBAT'TA GÖRÜLDÜ

Şubat ayında en fazla yağışın kaydedildiği gün ise 6 Şubat oldu. Sağanaklardan en çok Marmaris, Menteşe ve Ula ilçeleri etkilendi. 6 Şubat'ta Marmaris'te metrekareye 98,5 kilogram, Menteşe'de 96,5 kilogram, Ula'da ise 76,3 kilogram yağış ölçümü yapıldı.

Kaynak: DHA

