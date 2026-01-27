Menteşe Gençleri Ankara'da Zirveye Katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Menteşe Gençleri Ankara'da Zirveye Katılacak

Menteşe Gençleri Ankara\'da Zirveye Katılacak
27.01.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe'deki Uluslararası Gençlik Merkezi üyeleri, Ankara'daki 30 Altı Gençlik Zirveleri'ne katılacak.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi üyesi gençler, Ankara'da düzenlenecek olan zirvede yerini almaya hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen program, gençlerin kariyer ve kişisel gelişimlerine ışık tutacak.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi, gençleri geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Merkez üyesi gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Ankara'da gerçekleştireceği "30 Altı Gençlik Zirveleri" programına katılım sağlayarak Muğla'yı temsil edecek.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç yetenekleri bir araya getiren zirve; akademik, mesleki ve kişisel gelişimi destekleyen tematik programlarıyla dikkat çekiyor. Gençlerin ilgi duydukları alanlarda farkındalık kazanmalarını hedefleyen etkinlik, katılımcılara kariyer yolculuklarında rehberlik edecek yeni bakış açıları sunacak.

Uluslararası Gençlik Merkezi gençleri, farklı disiplinlerden akranlarıyla bir araya gelerek güçlü bir sosyal ağ kurma şansı yakalayacak. Güncel konular üzerinde aktif rol alacak olan katılımcıların, zirve sonunda elde ettikleri kazanımları kendi yerel çevrelerine aktararak toplumsal fayda sağlamaları hedefleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Gençlik, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menteşe Gençleri Ankara'da Zirveye Katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Amedsporlu Dia Saba’ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı Amedsporlu Dia Saba'ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı
Savaşta iki kez yaralandı, gözlerini kaybetti Savaşta iki kez yaralandı, gözlerini kaybetti
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Görüntü Türkiye’den Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu
İzmir’de 3 polisin şehit olduğu saldırının sanıkları hakkındaki iddianame kabul edildi İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırının sanıkları hakkındaki iddianame kabul edildi

11:56
Galatasaraylılar müjde Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi
Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
10:52
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 12:03:15. #7.11#
SON DAKİKA: Menteşe Gençleri Ankara'da Zirveye Katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.