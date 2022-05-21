Mera kavgasında baba-oğul öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Mera kavgasında baba-oğul öldürüldü

21.05.2022 14:57

- Mera kavgasında baba-oğul öldürüldü Ankara'nın Elmadağ ilçesinde iki aile arasında mera kullanımı nedeniyle çıkan tartışmada aynı aileden 2 kişi öldürüldü.

- Mera kavgasında baba-oğul öldürüldü

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde iki aile arasında mera kullanımı nedeniyle çıkan tartışmada aynı aileden 2 kişi öldürüldü.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce de mera kullanımı nedeniyle aralarında husumet olduğu söylenen Koç Ailesi ve Karakuş ailesi arasında küçükbaş hayvanların merada yayılımı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan anlaşmazlıkta Ahmet Koç (49), yanında bulunan silahını çıkartarak baba Harun Karakuş'u ve oğlu Berat Karakuş'u öldürdü. Olay anında hayatını kaybeden Harun Karakuş ve Berat Karakuş'un tek tek cenaze namazı kılınarak bugün toprağa verildi. Cenaze namazına ise ölenlerin yakınları katıldı. Polis ekipleri zanlıyı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mera kavgasında baba-oğul öldürüldü
Mera kavgasında baba-oğul öldürüldü
Mera kavgasında baba-oğul öldürüldü
Mera kavgasında baba-oğul öldürüldü
Mera kavgasında baba-oğul öldürüldü
Mera kavgasında baba-oğul öldürüldü
Mera kavgasında baba-oğul öldürüldü

YORUMLAR
500
Adana'da uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Adana'da uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı BABA-OĞUL, POLİSİ GÖRÜNCE ÇORAPLARA SAKLADIĞI UYUŞTURUCULARI BAHÇEYE ATTI BABA-OĞUL, POLİSİ GÖRÜNCE ÇORAPLARA SAKLADIĞI UYUŞTURUCULARI BAHÇEYE ATTI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mera kavgasında baba-oğul öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
15:35 İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili Göksu'yu verilerle yalanladı
15:32 Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: 11 ülkede 80 vaka
15:14 Dünyada doğurganlık hızı listesi değişti: Fransa ilk sırada, Türkiye üçüncü
15:01 Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Oğuzhan Özyakup da Trabzonspor'a göz kırpıyor
14:59 İzmir'de at eti alarmı! 3 bin 660 kilo çürümeye yüz tutmuş at eti ele geçirildi
14:57 Madonna'ya Instagram'da canlı yayın yasağı geldi! Ünlü şarkıcı küplere bindi
14:33 Ekonomik sıkıntılardan kim sorumlu? Yüzde 62'nin cevabı aynı: İktidar! AK Parti ve MHP seçmeninin yarısına göre ise sorumlu dış güçler!
14:22 Dursun Özbek seçilirse Okan Buruk ya da Nuri Şahin'le çalışmaya karar verdi
14:13 Suriye Dışişleri Bakanlığı "1 milyon Suriyelinin geri gönderilmesine" karşı çıktı: Kesinlikle reddediyoruz!
13:51 Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık sinyali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 15:40:52. #1.13#
SON DAKİKA: Mera kavgasında baba-oğul öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement