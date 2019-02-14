Merakla Beklenen Yeni Toyota Corolla, Toyota Plaza Borovalı'da

Üretilmeye başlandığı 1966 yılından bugüne kadar tüm dünyada 46 milyon adetten fazla tercih edilen "efsane model" Corolla'nın 12'nci nesli, İzmir Toyota Plaza Borovalı'da düzenlenen özel bir törenle tanıtıldı.

Üretilmeye başlandığı 1966 yılından bugüne kadar tüm dünyada 46 milyon adetten fazla tercih edilen "efsane model" Corolla'nın 12'nci nesli, İzmir Toyota Plaza Borovalı'da düzenlenen özel bir törenle tanıtıldı. İlk neslinden bu yana kendine özel bir hayran kitlesi oluşturarak otomotiv dünyasının her zaman merak ve heyecan uyandıran otomobili olmayı başaran yeni araç, hibrit versiyonu ile birlikte Toyota'nın Türkiye'deki fabrikasında üretiliyor.



Tüm dünyada 46 milyon adetten fazla tercih edilen "efsane model" Corolla'nın 12'nci nesli, İzmir Toyota Plaza Borovalı'da düzenlenen özel bir törenle tanıtıldı. Çok sayıda davetlinin katılımıyla Toyota Plaza Borovalı'da düzenlenen yeni aracın ilk tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Toyota Plaza Borovalı Satış Müdürü Fatih Kıldı, uzun zamandır bu anı beklediklerini belirterek, "Hem bizler hem de müşterilerimiz büyük heyecan ve mutluluk yaşıyoruz. Toyota'nın misyonu en iyi otomobilleri üretmek ve markamızı Türkiye'nin en sevilen markası yapmaktır. Corolla'nın yükselen bu hedefte kilit rol oynayacağına inanıyorum. Üstelik Corolla'nın hibrit modeli ile birlikte Türkiye'de üretiliyor olması bize çok büyük bir mutluluk ve gurur veriyor" dedi.



Yeni aracın; tasarımı, konforu, teknolojisi ve sürüş keyfi ile bilinen kaliteyi yaşattığını ve tutku ile bağlanılacak bir model olduğunu da söyleyen Fatih Kıldı, "Hayran bırakan stili çok etkileyici. Tüm bu özellikleriyle prestiji ortaya koyan aracı kullanmak büyük bir ayrıcalık olacaktır" şeklinde konuştu.



Bir ilk: hibrit versiyon



Hibrit teknolojisinin öncü markası olan Toyota, 12'nci jenerasyon Corolla'da kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisine de yer veriyor. Araç, kendi kendini şarj eden 122 HP güç üreten 1.8 litrelik hibrit motora sahip durumda. Yeni modelin, aynı zamanda 132 HP'lik 1.6 litrelik benzinli motorla da satışa sunulacağı ifade edildi.



Yeni aracın en büyük yeniliklerden biri de elektrikli açılabilir Sunroof oldu. Tutkunların ısrarla dile getirdikleri ve özlemle bekledikleri Sunroof, 12'nci nesil araca farklı bir hava kattı.



Yeni güvenlik sistemi ile kaza riski minimuma indi



Aracın hibrit versiyonunda, en gelişmiş güvenlik donanımları benzersiz Toyota Safety Sense özellikleri ile standart olarak tüm donanım seviyelerinde sunuluyor. Kaza yapma ihtimalini en aza indiren bu yüksek teknolojiye sahip sistem, araç içindekileri olduğu kadar yayalar ve bisikletliler için de güven veriyor. Ön çarpışma önleyici sistem, hava ne kadar karanlık olursa olsun, yepyeni gece algılama özelliğiyle, araç önündeki yayaları algılarken, gerektiğinde otomatik olarak fren yapıyor. Ayrıca, bisikletli algılama teknolojisi ile gündüzleri de bisikletliler algılanarak sürücüyü dikkatli olması için uyarıyor.



Yeni aracın yeni aktif güvenlik paketi, daha yüksek çözünürlüğe sahip kamera ve milimetrik dalga radarına sahip sistemden oluşuyor. Tehlikeyi tespit etme konusunda geliştirilen ve fonksiyonelliği artırılan Toyota Safety Sense sisteminde, tüm hızlarda Adaptif Hız Sabitleyici sistem (ACC), otomatik yönlendirme desteğini içeren Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA) ve Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB) teknolojileri de bulunuyor. Bununla birlikte yeni aracın donanıma bağlı olarak, geri manevra trafik uyarı özelliğine sahip Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM) ve Akıllı Radar Tanıma Sistemi (ICS) gibi sistemler de yer alıyor.



Kabinde kablosuz şarj



Corolla'nın modern kabini, görselliği ve dokunsal kaliteyi sunuyor. Yeni dokulara, yeni renklere ve yeni döşemelere sahip kabin, genişlik ve ergonomi açısından daha da ileri seviyeye taşındı. Bunun yanında Yeni Corolla Hybrid'de büyük kolaylık sağlayan kablosuz şarj ünitesi, çift bölgeli otomatik klima ve otomatik olarak katlanılabilir yan aynalar da standart olarak yer alıyor.



Ergonomik olarak; kabin, yeni direksiyon tasarımı, ısıtma özelliğine sahip ve üzerinde kullanım kolaylığı sağlayan birçok fonksiyon barındırıyor. Teknolojik olarak gelişmiş, premium kaliteye sahip kabinde, ortaya konumlandırılan ve kullanımı son derece kolay olan 8 inç'lik dokunmatik ekran, 7 inç'lik çok fonksiyonlu gösterge ve ön cama bilgi yansıtan 10 inç'lik head up display (ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı) ile birleştiriliyor.



12'nci nesil aracın çarpıcı tampon ve ön alt ızgara tasarımı, yeni aracın kendine has tasarım temasını oluşturuyor. Üç boyutlu tasarıma sahip üst ön ızgara ise keskin far dizaynıyla birbirini tamamlayacak şekilde oluşturuldu. Arka tasarımda da, ön taraftaki dinamik tarz devam ediyor. Sedana özgü stop grubu ve farlarla buluşturulan krom detaylar, modelin güçlü duruşunun altını çiziyor. Ayrıca Corolla'nın ön ve arka LED farları yeni modelin anında tanınmasını sağlıyor. - İZMİR

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