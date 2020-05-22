Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'tan Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kavuş, mesajında bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle farklı bir bayramın yaşanacağını belirtti.

Ancak küslerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, umutların yeniden tazelendiği bir bayrama daha kavuşmuş olmanın heyecanı ve mutluluğunun birlikte yaşandığını vurgulayan Kavuş, şöyle devam etti:

"Bu sevinç, heyecan ve mutluluğun yanı sıra dünyanın dört bir yanında zulüm, mağduriyet ve açlıkla imtihan edilen kardeşlerimiz sebebiyle her ramazan yaşadığımız burukluğumuza bu yıl pandemi yüzünden yaşadığımız kayıplarımızın üzüntüsünü de ekledik. Kovid-19 sebebiyle bu yılki mesajlarımız her zamankinden biraz farklı olacak. 'Sevdiklerinizi, büyüklerinizi ihmal etmeyin' diyemeyeceğiz mesela. Onların bayramını uzaktan kutlamak mecburiyetinde kalacağız. ya da sürücülere dikkatli olmaları tavsiyelerinde de bulunamayacağız. Evinizde kalmanız sizler için daha hayırlı diyeceğiz. Ancak yine de bayramımızın, Müslümanlar ve tüm insanlık için gerçek anlamda bayram tadında ve havasında geçmesi için dua ediyoruz."

Dünyanın, yeni bir dönüşüm sürecine girdiğine dikkati çeken Kavuş, "Yüce milletimizin, tarih boyunca olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde ve kalbindeki imanın gücüyle önüne çıkan sorunları bir bir aşacağından ve yeni dönemden çok güçlü çıkacağından şüphemiz yoktur." ifadesini kullandı.

Kardeşliğin güçlü tutulmasıyla bu sıkıntıların da çabuk atlatılacağını belirten Kavuş, şunları kaydetti:

"Bayramlar kardeşliğimizi artırmamız adına büyük bir fırsattır. Bizler de hemşehrilerimizin yaşamaktan mutluluk ve gurur duyacakları bir Meram için projeler ve hizmetler üretmeye her geçen gün artan bir enerjiyle devam ediyoruz. Tüm bunların ışığında, hemşehrilerimin, ülkemin ve İslam aleminin sevgi, kardeşlik, huzur ve sağlık içinde bir bayram yaşamalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bayramın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."