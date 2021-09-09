Meram Belediyesi, Armağan ve Muhtar parklarını baştan aşağı yeniledi - Son Dakika

Meram Belediyesi, ilçenin yeşil dokusunun gelecek nesillere aktarılması adına daha önce yapımı gerçekleştirilen ve eskimeye yüz tutmuş park alanlarında revize çalışması gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda son olarak Melikşah Mahallesi'nde bulunan Muhtar ve Armağan parkları baştan aşağı yenilendi. Parkların içerisinde yer alan çocuk oyun gurupları ve oturma alanlarının bakımları gerçekleştirilirken, yeşil alan bölümü artırıldı.

"PARKLARIMIZI YENİLEYEREK HEMŞEHRİLERİMİZİN HİZMETİNE SUNUYORUZ"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'da çalışmaların tüm yönleriyle planlandığını kaydederek, "İlçemiz Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de yer almış ve Bağ-ı Meram olarak zikredilmiştir. Göreve geldiğimiz günden bu yana 'Meram'ın doğasına nasıl katkı verebiliriz' 'Nasıl daha fazla yeşil alana yer açabiliriz" konuları üzerine çalışmalar gerçekleştirdik. Bu kapsamda ilk olarak hemşehrilerimizin dinlenme alanı olarak kullandığı, huzur bulduğu park ve bahçelerimizi korumaya yönelik çalışmalarımıza başladık. Eskimeye yüz tutmuş, bakımsız kalmış parklarımızı yenileyerek hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"BİZİM MERAM'IN PARKLARI HEPİMİZİN"

Meram'ın yeşil kalmasında herkesin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Başkan Kavuş, "Meram Belediyesi olarak yapımını tamamladığımız parklarımız, bahçelerimiz artık hemşehrilerimizin hizmetinde. Hemşehrilerimizden bu alanlarda güzel vakit geçirmelerini, bir yandan da koruyarak sahip çıkmalarını bekliyoruz. Bizim Meram'ın parkları da bahçeleri de hepimizin. Yeşil Meram'ın dokusuna uygun çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Meram'ın yeşiline katkı sağlayacak projelerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.