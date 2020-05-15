Meram Belediyesi Meclis üyeleri engellileri ziyaret etti - Son Dakika

Meram Belediye Meclisi Engelsiz Şehir, Kadın ve Aile Komisyonu üyeleri, Engelliler Haftası dolayısıyla engellileri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Meclis üyelerinin, belediyenin tüm birimleriyle engellilerin hayat standartlarını yükseltmek adına çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı kutladı.

Bu haftanın engelliler için farkındalık oluşturması bakımından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Kavuş, şunları kaydetti:

"Engelliler Haftası'nın toplumsal farkındalığın artması ve engelli kardeşlerimizin hayatlarının kolaylaştırılması adına toplumsal adımların atıldığı bir hafta olmasını temenni ediyorum. Engelli vatandaşlarımızın, hayatın tüm alanlarında başarılı olmaları ve hayatlarını kolaylıkla sürdürebilmelerine yardımcı olmaları için herkese önemli görevler düşmektedir. Bir şehrin gelişmişliği ve çağdaşlığı onların mutluluğu ile doğru orantılı. Biz bu noktada engelli vatandaşlarımız ve aileleri için yoğun çaba sarfediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Sosyal Belediyecilik anlayışımızın bir yansıması olarak engelli kardeşlerimin sorunlarının çözümü için çalışmayı bugüne kadar önceliklerimizden biri olarak gördük, bundan sonra da görmeye devam edeceğiz. Tüm bunların ışığında kardeşlerimin haftalarını en içten duygularımla kutluyorum."

Açıklamada, Meram Belediye Meclisi Engelsiz Şehir, Kadın ve Aile Komisyonu üyelerinin, gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Engellilerin haftalarını kutlayan meclis üyeleri, hem engelliler hem de aileleriyle sohbet ederek kendilerine çeşitli hediyeler sundu. Meram'ın başta engelliler olmak üzere tüm dezavantajlı grupların yaşamaktan mutluluk duyacağı bir yer olabilmesi adına belediyenin tüm birimleriyle seferber olduğuna işaret eden üyeler, bu noktada engelli vatandaşlar ve aileleriyle de sürekli irtibatta ve istişare içinde olduklarını belirtti. Engelli vatandaşlar ve aileleri de hem bu ziyaretten hem de kendileri için bugüne kadar yürüttükleri çalışmalardan dolayı Meram Belediyesine ve Başkan Mustafa Kavuş'a teşekkür etti."