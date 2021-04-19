Meram Hobi Bahçeleri sakinleri ekim sezonunu açtı - Son Dakika

Meram Hobi Bahçeleri sakinleri ekim sezonunu açtı

19.04.2021 13:43
Meram Hobi Bahçeleri sakinleri ekim sezonunu açtı, System.String[]

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, havaların ısınmasıyla hareketlenen Meram Hobi Bahçeleri'nde ekim hazırlıklarına başlayan bahçe sahiplerini ziyaret etti.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, havaların ısınmasıyla hareketlenen Meram Hobi Bahçeleri'nde ekim hazırlıklarına başlayan bahçe sahiplerini ziyaret etti.

Baharın sıcak yüzünü gösterip havaların iyileşmesiyle Meram Hobi Bahçeleri'nde de ekim sezonu açıldı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hem Ramazan'ı bahçelerinde geçiren hem de bahçelerine ekim dikim hazırlıklarına başlayan vatandaşları ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Hemşehrileriyle sohbet ve hasbihal eden Başkan Kavuş, onların istek ve önerilerini de dinleme fırsatı yakaladı. Karşılarında Başkan Mustafa Kavuş'u gören vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Allah bizlere, ekilen ürünleri hep birlikte sağlıcakla yemeyi nasip etsin"

Ekim zamanının gelmesiyle Karahüyük Mahallesinde bulunan belediyeye ait hobi bahçelerinde yaşanan hareketlilikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kavuş, "Hemşehrilerimizin hem günlük hayatın hem de kovid-19 salgınının stresinden uzaklaşabilmesi, bunun yanında Ramazan'ı toprak ve doğa ile baş başa geçirmek isteyenler için ise hobi bahçeleri bulunmaz eşsiz bir fırsat. Ziyaretimizde gördük ki hemşehrilerimizin tüm yorgunluklarına rağmen yüzleri gülüyordu. Bu da bizlere bahçelerimizin esas amacına ulaştığını gösteriyor. Hobi bahçelerinin yakınında bulunan Meram Sebze Fidesi Üretim Tesisi'nde yakın zamanda fide satışlarımız başlayacak. Bu da şu ana kadar ekimlerini gerçekleştirmemiş hobi bahçesi sakinleri için ayrı bir fırsat demek. Buradan hem ucuz hem kaliteli hem de bölgenin şartlarına uygun fidelerini alabilecekler. Tüm hemşehrilerime kolaylıklar, hayırlı ve bereketli hasatlar diliyorum. İnşallah yaşadığımız salgın bir an önce son bulur ve hasat ettikleri ürünleri hep birlikte aynı sofrada tüketme imkanına kavuşuruz" diye konuştu. - KONYA

Meram Hobi Bahçeleri sakinleri ekim sezonunu açtı
Meram Hobi Bahçeleri sakinleri ekim sezonunu açtı
Meram Hobi Bahçeleri sakinleri ekim sezonunu açtı

Meram Belediyesi, Mustafa Kavuş, Bahçe, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meram Hobi Bahçeleri sakinleri ekim sezonunu açtı - Son Dakika


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