Mercedes-Benz EQE Türkiye'de satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı! - Son Dakika

Mercedes-Benz, dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında bulunuyor. Şirket, kullanıcılarına içten yanmalı modellerin yanı sıra EQ serisi altında elektrikli otomobiller de sunuyor. Ürün çeşitliliği sayesinde şirket, dünya genelinde iyi satış rakamlarına kolaylıkla ulaşabiliyor.

Geçtiğimiz aylarda yeni Mercedes-Benz EQS satışa sunulmuştu. Şirketin en üst düzey elektrikli otomobili olan EQS, sunduğu performans ve teknolojik özellikleri sayesinde birçok kişiyi kendine hayran etmişti. Şimdi ise şirket, en yeni elektrikli otomobillerinden Mercedes-Benz EQE modelini ülkemizde satışa sundu.

15 dk şarjla 250 km yol: Mercedes EQE 350+ ile test sürüşüne çıktık!

Mercedes-Benz EQE özellikleri ve fiyatı

Yeni EQE, kardeşi EQS'e benzer bir tasarımla bizlerin karşısına çıkıyor. Aerodinamik bir tasarımla bizlerin karşısına çıkan otomobil, düşük sürtünme katsayısı sayesinde yüksek hızlara kolaylıkla çıkabiliyor ve diğer otomobillerin aksine daha iyi bir menzil sunabiliyor. Bunlara ek olarak EQS'e kıyasla daha kompakt tasarımı sayesinde daha sportif görünüyor.

Yeni EQE, 10 dereceye kadar yönlendirilebilir arka aks sayesinde dönüş çapını 12,5 metreden 10,7 metreye düşürülüyor. Bu sayede kullanıcılar şehir içinde çok daha rahat manevra yapabiliyor. Buna ek olarak tüm EQE versiyonlarının arka aksında elektrikli güç-aktarma sistemi (eATS) bulunuyor. Elektromotorlarda kullanılan kalıcı mıknatıslar sayesinde güç desteğine gerek kalmıyor ve verimlilik sağlanıyor.

İç mekana geldiğimizde bizleri Mercedes'in en yeni MBUX multimedya sistemi karşılıyor. 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve multimedya ekranı sayesinde araç kullanıcılarına çok iyi bir deneyim sunuyor. Bunlara ek olarak kullanılan teknolojiler sayesinde araç iç mekana çok daha az ses geçiriyor. Ayrıca sahip olduğu gelişmiş hepa filtreler sayesinde araç içinde yüksek kaliteli temiz bir hava sunuluyor.

Elektrikli Akıllı Navigasyon sayesinde yeni Mercedes-Benz EQE, şarj durakları da dahil olmak üzere çok sayıda faktöre bağlı olarak en hızlı ve en uygun rotayı planlıyor ve sürüş tarzındaki değişikliğe hızlıca tepki verebiliyor. Bu sayede kullanıcılar yoldayken şarj konusunda hiçbir problem yaşamıyor.

Attention Assist adı verilen hafif uyuklama uyarısı da sunulan teknolojilerden bir tanesi. Sistem, kamera ile sürücünün göz kapağı hareketlerini analiz ediyor ve sürücü istediği zaman önünde yer alan gelişmiş ekrandan sürüş destek bilgilerine kolayca ulaşabiliyor.

Bunlara ek olarak birçok güvenlik teknolojisi ve otonom sürüş bu araçta kullanıcılara sunuluyor. Yeni EQE, ilk olarak 292 beygir güç üretebilen EQE 350+ ve 625 beygir güç üretebilen Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ versiyonlarıyla satışa sunulacak. 292 beygir güç üretebilen EQE 350+ versiyonu WLTP değerlerine göre 613 kilometre menzil sunuyor. Buna ek olarak araç, 90 kW/saat'lik kullanılabilir enerji sunuyor.

Mercedes-Benz EQE ülkemizde 2.379.500 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak. Peki, sizin düşünceleriniz neler? Sizce yeni EQE nasıl olmuş? Görüşlerinizi yorumlar kısmında veya SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.