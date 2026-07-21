Yenilenen Mercedes-Maybach GLS tanıtıldı - Son Dakika
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Yenilenen Mercedes-Maybach GLS tanıtıldı

Yenilenen Mercedes-Maybach GLS tanıtıldı
21.07.2026 13:50  Güncelleme: 13:51
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Mercedes-Maybach, yenilenen GLS modelini tanıttı. Araçta 605 bg gücünde çift turbolu V8 motor, yeni tasarım öğeleri ve MBUX Superscreen gibi teknolojik özellikler bulunuyor. 2026 modeli bu yıl Avrupa ve Amerika'da satışa sunulacak.

Mercedes-Maybach, yenilenen GLS modelini resmen tanıttı. Yeni Maybach-GLS, 605 bg güç ve 850 Nm tork üreten çift turbolu 4.0 litrelik V8 motorla donatıldı. Motor, ikinci nesil marş jeneratörü ile elektrik destekli hale getirilmiş.

Tasarımda aydınlatmalı Maybach ızgarası ve dik Mercedes yıldızı gibi ilkler yer alıyor. Standart 22 inç jantlarla gelen model, opsiyonel 23 inç jantlarla da sunulacak. Kabinde MBUX Superscreen, rose altın kadranlar ve geliştirilmiş masaj fonksiyonu bulunuyor.

2026 Mercedes-Maybach GLS 680, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Avrupa ve Amerika'da satışa sunulacak. Fiyat henüz açıklanmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Mercedes, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Yenilenen Mercedes-Maybach GLS tanıtıldı - Son Dakika

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