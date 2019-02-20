Son Dakika Haberleri: Merdiven Dayayarak Girdikleri Evden Hırsızlık Yapan 3 Kişi Yakalandı

Merdiven Dayayarak Girdikleri Evden Hırsızlık Yapan 3 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Kayseri'de merdiven dayayarak girdikleri evden 220 bin TL değerinde 270 adet tespih, 25 adet yüzük ve 6 bin 500 TL para çalan 3 hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Merdiven Dayayarak Girdikleri Evden Hırsızlık Yapan 3 Kişi Yakalandı, System.String[]
Kayseri'de merdiven dayayarak girdikleri evden 220 bin TL değerinde 270 adet tespih, 25 adet yüzük ve 6 bin 500 TL para çalan 3 hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Üçgen Sokak'ta bir evden hırsızlık yapıldı. İhbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evden 220 bin TL değerinde değerli 270 adet tespih, 25 adet yüzük ve 6 bin 500 TL para çalındığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda bir güvenlik kamerasında hırsızların eve merdiven dayayarak girdiğini tespit etti.

Güvenlik kamera görüntüsü üzerinden çalışma yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, E.B.(32), B.G.(40) ve F.G.'yi(34) yakalayarak gözaltına aldı. Yetkililer zanlılar hakkında başlatılan işlemlerin sürdürüldüğünü bildirdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:32 Kaynak: İHA

Polis, Kayseri, 3. Sayfa
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