Meriç Demir Kahraman: Eşim Tayfun Masum

15.01.2026 17:53
Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç, Anayasa Mahkemesi kararını hatırlatarak eşinin serbest bırakılmasını istedi.

(ANKARA) - Gezi Davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, "Eşim Tayfun Kahraman masumdur. Anayasa Mahkemesi kararı ortadadır. Uğradığımız haksızlığın, cezaevi koşullarında Tayfun'un hastalığının daha da ilerlemesinin vicdani ve hukuki sorumluluğunu daha fazla üzerinizde taşımayın. Tayfun'u bırakın, evimizde iyileşsin" dedi.

Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tayfun'u bugün yine bir saat hastanede Adalet Bakanlığı'nın izniyle ziyaret ettim. Tayfun'a uygulanan yüksek doz kortizon yüklemesinin geçirdiği akut MS atağına olacak etkileri üç ay süre ile yakından takip edilecek. Bu süre zarfında mevcut ilaç tedavisine ek ilaç ve fizik tedavileri söz konusu. Ancak gün içerisinde Marmara Kapalı Cezaevi'ne geri sevki sağlanacak ve şubat ayının ilk haftasında da yine tetkikler için hastaneye sevk edilecek.

22 senedir MS hastası olan Tayfun'un sağlığına kavuşması için titizlikle çaba sarf eden tüm doktorlara, sağlık personellerine ve Cerrahpaşa Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yönetimine tekrar minnetlerimizi iletmek isterim. Tayfun'un bugün bir kandil gününde Nöroloji bölümündeki hasta yatağında bir parça kandil simiti yerkenki şaşkınlığını ömrüm boyunca unutmayacağım; meğer dört senedir hiç yememiş. Tayfun'un bugün götürüldüğü yere giremiyorum, tutun koluma Tayfun deyip eve de getiremiyorum. Bu çaresizliği tarif edemiyorum. Eşim Tayfun Kahraman masumdur. Anayasa Mahkemesi kararı ortadadır. Uğradığımız haksızlığın, cezaevi koşullarında Tayfun'un hastalığının daha da ilerlemesinin vicdani ve hukuki sorumluluğunu daha fazla üzerinizde taşımayın. Tayfun'u bırakın, evimizde iyileşsin."

Kaynak: ANKA

