Meriç Nehri'nde adacıklar oluştu, su kuyuları kurudu

HAVA sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Edirne, yağış da almayınca Meriç Nehri'nin debisi düştü, nehir yatağında kum adacıkları oluştu. Kuraklığın en büyük zararını ise bölgede tarımla uğraşan Karağaaç Mahallesi'ndeki üreticiler çekiyor. Tarımsal sulamada kullanılan kuyulardaki suların kuruma noktasına geldiğini ifade eden üreticiler, bölgeye sulama tesisi yapılmasını istiyor.

Özellikle kış aylarında su taşkınlarıyla gündeme gelen Meriç Nehri, bu sonbaharda su sıkıntısı çekiyor. Debisi geçen yılın aynı ayının çok altında olan nehirde, geniş kum adacıkları oluştu

Son günlerde yağış almayan ve hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyreden kentte, kuraklık en çok tarım üreticilerini vuruyor. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın da bulunduğu Karaağaç Mahallesi'nde çiftçiler, tarlalarını suladıkları kuyuların kurumasıyla zor günler geçiriyor.

Devlet Su İşleri 11'inci Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Ekim ayı sonu itibariyle nehirdeki debi saniyede 58 metreküple oldukça düşük seviyede ölçülürken, bir önceki yılın aynı ayında bu rakam 68 metreküp/saniye olarak ölçülmüştü.

DSİ'nin internet sitesinde yayınladığı grafiklerde da nehrin son 1 yıllık debi oranları dikkat çekiyor. Buna göre 2019'un ilk aylarında düşen yağışlarla 350 metreküp/ saniyeyi görerek normal doluluğa ulaşan Meriç Nehri'nin, yağışsız geçen yaz ayıyla birlikte Temmuz ayından itibaren dip seviyelere geldiği görülüyor

'KUYULARDA SU KALMADI'

Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan, yağmurun yağmaması nedeniyle tarımsal sulamada büyük sıkıntılar çektiklerini söyleyerek, "İklim şartları ve coğrafi yapıya baktığımızda şu anda yağmurun yağmaması, mevsimin kurak geçmesi dolayısıyla son zamanlarda tarımsal sulamada büyük sıkıntılar çekildi. Vatandaşlar 2-3 kilometre öteden su getirmek zorunda kaldı. Şu anda kuyularda su yok. 17 metre inilmesi gerekiyor su alabilmek için. Umarım kışın karlı ve yağmurlu geçer de Karaağaçlı çiftçiler rahat eder, eğer geçmezse yandık. En son ağustos ve eylül ayında mahsullerimizi sulayamadık" diye konuştu.

Çiftçi Ahmet Sanrı da sulamanın düşmesinden dolayı üretimlerinin azaldığını ifade etti. Sanrı, "Kötü durumdayız. Tüm geçimimizi çiftçilikten kazanıyoruz. Sular iyice azaldı nehirlerde, bir çok kuyumuz kurudu, suyumuz yok. Özellikle bu bölgede ve Balkanlar'da yağmurun az oluşu kuyularımızın kurumasına neden oldu. Dedelerimizden, babalarımızdan gelenek bu bahçecilik işi. Tüm mahsulümüzü kuyulardan suluyoruz normalde. Fakat bu sene zahmet çektik, kurak geçti, sebze üretimimiz azaldı. Kuyulardaki su 14 - 15 metreye düştü, normalde 6 metredeydi sularımız. Devletimizden buraya bir sulama sistemi istiyoruz" dedi.

'SULAMA PROJESİ İSTİYORUZ'

Celali Tantin de, bu yıl çok kurak geçtiğini belirterek, "Topraklarımızda su olmadığı sürece ürün almak çok zor. Üretsen de istediğin randımanı alamazsın, verim çok düşük olur. Örneğin mısır ekimi yapıyoruz, ayçiçeği ekimi yapıyoruz fakat sulama olmadığı zaman bunların hiçbirini yapamaz duruma geleceğiz. Yani sulama projesi olması gerekiyor" dedi.