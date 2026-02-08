Meriç Nehri'nde Debi Düşüşü Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Meriç Nehri'nde Debi Düşüşü Devam Ediyor

Meriç Nehri\'nde Debi Düşüşü Devam Ediyor
08.02.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi, yağışların azalmasıyla düşüşe geçti; düşüşün devam etmesi bekleniyor.

Edirne'de yer yer yatağından taşan Meriç Nehri'nin debisi düşüşe geçti.

Kaynağını aldığı Bulgaristan'daki yağışlar, kar erimesi ve Arda Nehri'nin debisindeki artış nedeniyle kentin bazı bölümlerinde yatağından taşan Meriç Nehri'nin debisi düşüşe geçti.

DSİ ölçümlerine göre dün gece 1258 metreküp/saniyede pik yapması sonrası debi düşmeye başladı.

Son ölçümde debi saniyede 1229 metreküp olarak kaydedildi.

Nehrin debisinin artışında önemli bir paya sahip Meriç'le birleşen Arda Nehri'nin debisinde de önemli ölçüde düşüşler gözleniyor.

Bulgaristan'da ve Edirne'de önemli yağışlar görülmemesi halinde debinin yarın daha da düşeceği öngörülüyor.

Bu arada Sarayiçi'nde yatak seviyesinde akan Tunca Nehri ise Kirişhane hattında birleştiği Meriç tarafından geri tepiliyor.

Bu bölgede Tunca'nın akışkanlığı dursa da debisindeki düşüş nedeniyle şu an için bölgede tehlike arz etmiyor. Dün gece saatlerinde 20 metreküp/saniye olan Tunca'nın son ölçüm debisi 17 metreküp/saniye olarak duyuruldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bulgaristan, Meriç Nehri, Hava Durumu, Güncel, Edirne, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meriç Nehri'nde Debi Düşüşü Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

11:35
Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan Epstein açıklaması
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması
11:24
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
11:02
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam’ın çocuk yıldızı çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı
10:31
İnfial yaratan kare Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
10:21
TÜVTÜRK’ten polis memuru Melih Okan Keskin’in öldürülmesi sonrası yeni karar
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar
10:12
Bu nasıl iş Savcılık Epstein’ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 12:02:26. #7.11#
SON DAKİKA: Meriç Nehri'nde Debi Düşüşü Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.