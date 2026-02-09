Meriç Nehri'nde Taşkın Riski Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Meriç Nehri'nde Taşkın Riski Yok

09.02.2026 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Sezer, Meriç Nehri'nde taşkın riski olmadığını açıkladı ve temizleme çalışmalarını duyurdu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri'nde 1500 metreküp/saniyeye kadar oluşabilecek debinin kent merkezi açısından taşkın riski oluşturmadığını belirtti.

Sezer, Valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Meriç Nehri tabanında yürütülen kum temizliği çalışmaları ile Kanal Edirne projesinin taşkın riskini önemli ölçüde engellediğini söyledi.

Hafta sonu Meriç'in debisinin 1300 metreküp/saniyeye kadar yükseldiğini anımsatan Sezer, Bulgaristan'daki Arda Nehri üzerindeki üç barajın doluluk oranının yüzde 125'e ulaştığını ifade ederek, "Bu nedenle barajlarda su tutulma olasılığı kalmadı. Savaklama yoluyla bırakılan fazla su Türkiye'ye ulaştı." dedi.

Bosnaköy'de bazı yerleşim alanlarında yaşanan su baskınlarına dikkati çeken Sezer, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tiny house ve bağ evi tarzı yapıların taşkın sahası içerisinde yer aldığını vurgulayan Sezer, bu alanların kışlık ve yazlık seddeler arasında bulunduğunu, dolayısıyla su baskını riskinin her zaman söz konusu olduğunu kaydetti.

Merkeze bağlı Üyüklütatar köyü civarında yazlık sedde üzerinde yırtılma meydana geldiğini ve bu nedenle taşkın yaşandığını aktaran Sezer, bölgede 10 ekibin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Menfezlerden kontrollü biçimde araziye su salımı yapıldığını ifade eden Sezer, bunun DSİ tarafından debinin hızını düşürmeye yönelik teknik bir çalışma olduğunu söyledi.

Sezer, "Şehir merkezimiz açısından Meriç Havzası'nda 1500 metreküp/saniyeye kadar olan debiler taşkın riski oluşturmuyor." diye konuştu.

Asayiş olayları

Ocak ayına ilişkin asayiş verilerini de paylaşan Sezer, hırsızlık, dolandırıcılık ve trafik kazalarında önceki aya göre azalma yaşandığını bildirdi.

Uyuşturucuyla mücadelede önemli operasyonlar yapıldığını belirten Sezer, emniyet, jandarma ve gümrük personeline teşekkür etti.

Sezer, ocak ayında yaklaşık 240 kilogram kokain, 235 kilogram esrar, 92 kilogram sentetik uyuşturucu, 162 kilogram metamfetamin ve 200 bin adet sentetik ecza ele geçirildiğini söyledi.

Vali Sezer, uyuşturucu ve gümrük kaçağı yakalamalarında bir önceki yılın ocak ayına göre yaklaşık yüzde 89 artış sağlandığını ifade etti.

Edirne'nin göçmen kaçakçılığı açısından güzergah olmaktan çıktığını aktaran Sezer, bu yıl ocak ayında 63 organizatörün yakalandığını, bunlardan 32'sinin tutuklandığını ve yaklaşık 50 araca da el konulduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Hava Durumu, Meriç Nehri, Güvenlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meriç Nehri'nde Taşkın Riski Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti

17:30
Fenerbahçe’den Trabzonspor’u şoke eden telefon
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
17:30
Bebek Otel’in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
17:05
TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor
TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor
16:55
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
16:20
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 18:24:51. #7.11#
SON DAKİKA: Meriç Nehri'nde Taşkın Riski Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.