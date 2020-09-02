Meriç Nehri'nde yakalanan PKK şüphelileri ile ilgili iddialar yalan çıktı - Son Dakika

Meriç Nehri'nde yakalanan PKK şüphelileri ile ilgili iddialar yalan çıktı

Edirne Valiliği, Meriç Nehri'nden yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken, askerler tarafından kovalamaca sonucu nehrin ortasında yakalanan PKK şüphelisi iki kişiye kötü muamele yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Meriç Nehri'nde yakalanan PKK şüphelileri ile ilgili iddialar yalan çıktı, System.String[]

Edirne Valiliği, Meriç Nehri'nden yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken, askerler tarafından kovalamaca sonucu nehrin ortasında yakalanan PKK şüphelisi iki kişiye kötü muamele yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, "Edirne il Merkez ilçesi Doyran köyü mülki sınırlarında 1. derece askeri yasak bölge içerisinde, 31 Ağustos 2020 günü saat 01.00 sıralarında illegal yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Türk şahıs hudut birlikleri tarafından tespit edilmiştir. Bu kişilere sınır hattı 1. derece askeri yasak bölgede hudut birlikleri tarafından durmaları yönünde uyarıda bulunulmuş ancak ilgili kişilerin kaçtığı ve kovalamacanın Meriç Nehri içerisine kadar devam ettiği, ilgili kişilerin nehir içerisinde yakalandığı ve yakalanma anında hudut birliklerine mukavemet ettikleri, hudut birlikleri tarafından orantısal olmayan bir güç kullanımının söz konusu olmadığı ve yakalanarak nehir içerisinden çıkarıldıkları anlaşılmıştır" denildi.

"Sabıkaları kabarık çıktı"

Açıklamanın devamında, "Yapılan incelemede şahıslardan H.G.'nin 'PKK terör örgüte bilerek isteyerek yardım etme', 'Valiliğin aldığı kararlara aykırı hareket etme, askeri yasak bölgelere girme' suçlarından açık mahkeme kaydının ve yurtdışı çıkış yasağının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Yakalanan diğer şahıs İ.S.'nin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan devam eden dosyası ve 'Adli kontrol kaydı' ve 'Yurtdışı çıkış yasağı ile sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyetini aşağılayıcı ve örgütü (PKK) destekleyici' paylaşımlarının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Yakalanan şahıslar, aynı gün hudut birlikleri tarafından İl Jandarma Komutanlığı yetkililerine teslim edilerek Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürülmüş ve söz konusu kişilerle ilgili her türlü tespit yapılarak rapora bağlanmıştır. Mevcut durumun bu şekilde gerçekleşmiş olmasına rağmen ilgili kişilerin avukatı ve bazı basın yayın organlarında kötü muamele iddialarının yer aldığı görülmektedir. Her türlü kötü muamele iddiasında yapıldığı gibi bu iddialarla ilgili de gerekli inceleme yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - EDİRNE

Meriç Nehri, Yunanistan, Edirne, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 18:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meriç Nehri'nde yakalanan PKK şüphelileri ile ilgili iddialar yalan çıktı - Son Dakika

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