
Meriç Nehri Taşkın Riski Yok

Meriç Nehri Taşkın Riski Yok
09.01.2026 12:38
Edirne Valisi Sezer, Meriç Nehri'nde taşkın riski olmadığını ve yağışların bereket getirdiğini açıkladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kent genelinde ve Bulgaristan'daki yağışlarla debisi artan Meriç Nehri'nin taşkın riski oluşturmadığını bildirdi.

Vali Sezer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meriç Nehri kenarındaki bir tesiste, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmek için gece gündüz çalıştığını belirten Sezer, Edirne'nin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasını sağlayan gazetecilere teşekkür etti.

Sezer, Edirne ve çevresinde son günlerde sağanağın etkili olduğunu söyledi.

Kurak dönemlerin ardından etkisini gösteren yağışların kente bereket getirdiğini ifade eden Sezer, "2 gündür yoğun yağışlar alıyoruz. Bugün bir ara verdi ama meteorolojik verilere göre yarın yağışlar devam edecek." dedi.

"Şu an ilimiz için bir risk yok"

Sezer, yağış nedeniyle nehirlerdeki debilerin arttığını dile getirdi.

Özellikle Meriç Nehri'ndeki artışı yakından takip ettiklerini ve Bulgaristan'daki yetkililerle görüşme halinde olduklarını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Bulgaristan Kırcaali tarafında yoğun bir yağış oldu, komşumuzda sel yaşandı. Arda Nehri üzerindeki 3 barajda artışlar oldu. Bu artışın bize yapabileceği etkiyi saat saat takip ettik. Bununla ilgili taşkın riskine karşı koordinasyon toplantısı yaptık. Bulgaristan'daki barajlarda yüzde 80'in üzerinde doluluk var, bize en yakın barajdaki savaklardan dün itibarıyla 300 metreküp/saniye su salımı var. Bu bize tehlike oluşturacak, taşkına neden olacak bir su değil. Orada da yağmurlar durdu. Bulgaristan tarafıyla irtibat halindeyiz, onlar kademeli olarak barajlardaki suyun bir miktarını bırakıyor."

Sezer, su seviyesinin yükselme riskine karşı Meriç Nehri Elektrik Santrali'ndeki suyun salındığını da bildirdi.

Gerekli tedbirlerin alındığını belirten Sezer, "Şu an ilimiz için bir risk yok. 2015'teki sel baskınından sonra nehir yatağı temizlenmişti ve ilave 700 metreküp/saniye debiyi tutacak genişliğe ulaştı. Bunun yanında Kanal Edirne yapıldı, orası da yaklaşık 700 metreküp suyu taşıyacak durumda. Dolayısıyla daha önceki sellerde 1500 metreküp/saniye su alabilecekken, şu anda 2 bin 500 metreküp/saniye suyu tahliye edebilecek durumdayız. Meriç Nehri'nin debisi şu anda saniyede 300 metreküp seviyelerinde seyrediyor." diye konuştu.

Tarihi eserlerin restorasyonu

Sezer, Edirne'deki tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü de dile getirdi.

Saraçlar, Çilingirler ve Balık Pazarı caddelerindeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarında sona gelindiğini anlatan Sezer, benzer çalışmaların Orhaniye, Osmaniye ve Maarif caddelerinde de gerçekleştirileceğini kaydetti.

Edirne Sarayı'nın ihyasının da hızlı şekilde yapıldığına dikkati çeken Sezer, kent genelindeki restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Edirne'ye gelen turist sayısında ciddi artış olacağını söyledi.

Kaynak: AA

