Merih Demiral, "3 puan aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah Fransa maçından da puan veya puanlar alıp Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz" dedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7'nci maçında Arnavutluk'u evinde 1-0 mağlup eden A Milli Takım'da Merih Demiral, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Demiral, Arnavutluk karşılaşmasından 3 puanlık galibiyetle ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "8 tane şehidimiz var bugün, toplamda da 17 şehidimiz var. Onlara rahmet diliyorum. Bugün tabii ki önemli bir maçtı. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah Fransa maçından da puan veya puanlar alıp Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz" dedi.

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Merih Demiral'ın açıklamaları