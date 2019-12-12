Merih Demiral ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi - Son Dakika
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Merih Demiral ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi

6 saat önce

Juventus forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, İtalyan ekibinin deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika oynayarak kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı.

Merih Demiral ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi, System.String[]

Juventus forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, İtalyan ekibinin deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika oynayarak kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta oynayan Merih Demiral, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında İtalyan ekibinin, Almanya Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika forma giyerek kariyerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı. Demiral, böylelikle Juventus ile çıktığı 2'nci maçtan da galibiyetle ayrıldı. Milli oyuncu daha önce İtalya Serie A'nın 4'üncü haftasında Juventus'un evinde Hellas Verona'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede 90 dakika sahada kalmıştı.


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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:26 Kaynak: DHA
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