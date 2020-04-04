Merih Demiral ve Paul Pogba takım arkadaşı oluyor

Manchester United, yaz aylarında Fransız yıldızı Paul Pogba ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.



The Sun'ın haberine göre corona virüs etkisiyle düşmesi muhtemel bonservis ücretleri nedeniyle Solskjaer, Fransız oyuncu karşılığında kullanabileceği bir ismi takasla kadroya katmak istiyor.



Real Madrid ve Juventus'un ciddi şekilde ilgilendiği Pogba için Ada ekibi, Juventus'tan Matthijs de Ligt istemeye hazırlanıyor.



Büyük beklentilerle geldiği Juventus'ta formayı Merih Demiral'a kaptıran de Ligt, milli oyuncumuzun sezonu kapatması ile yeniden 11'e yerleşmişti. Bu takas sonrası ise sakatlıktan döndüğünde Merih'in takımın as oyuncusu konumuna gelmesi bekleniyor.



