Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti

Caner kayalı:

Küreselciler bir türlü eski o kısır döngüye çeviremediler MB yi. İstedikleri çok basit.Bu kur baskısı günlerdir onun içindi.İstedikleri,Faizin tekrar #-25 i seviyelere çıkması.Üretimin tamamen durması. İhracatın tamamen durması,işsizliğin yüksek denilenden kat be kat daha yükseğe çıkmasını,küresel baronların daha çok ülkemizi hortumlanmasını sağlamak.Ama adamlar bu kadar dünya krizinin içinde yapamıyorlar bir türlü.Eskiden 1 milyar dolar için ülkemiz dilenirdi.Şimdi bu krizde bile açılışlar ya