Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti - Son Dakika
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Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti

26.05.2022 14:17

Merkez Bankasının faiz kararını 14'te sabit tutması sonrası dolar 16,40 lira, euro ise 17,61 lira seviyesine kadar geriledi.

2022'nin beşinci faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, piyasa beklentisi doğrultusunda faizi yüzde 14'te sabit tuttu. Böylece Merkez Bankası son 4 ayda olduğu gibi faizi sabit bırakmış oldu.

FAİZ KARARI SONRASI GERİLEDİ

Güne yükselişle başlayarak 16,45 lira seviyelerine kadar çıkan dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 16,33 lira seviyesine kadar geriledi.

EURO DA YÖNÜNÜ AŞAĞI ÇEVİRDİ

Gün içinde 17,66 seviyelerine kadar çıkan euro ise faizin 5. kez sabit bırakılması üzerine yönünü aşağı doğru çevirerek 17,52 liraya kadar geriledi.

DÜNÜ 16,35 SEVİYESİNDE TAMAMLAMIŞTI

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 1,6 üzerinde 16,3585'ten tamamlamıştı.

YORUMLAR (4)
  • Caner kayalı: Küreselciler bir türlü eski o kısır döngüye çeviremediler MB yi. İstedikleri çok basit.Bu kur baskısı günlerdir onun içindi.İstedikleri,Faizin tekrar #-25 i seviyelere çıkması.Üretimin tamamen durması. İhracatın tamamen durması,işsizliğin yüksek denilenden kat be kat daha yükseğe çıkmasını,küresel baronların daha çok ülkemizi hortumlanmasını sağlamak.Ama adamlar bu kadar dünya krizinin içinde yapamıyorlar bir türlü.Eskiden 1 milyar dolar için ülkemiz dilenirdi.Şimdi bu krizde bile açılışlar ya Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Merkez Bankası, dolar, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti - Son Dakika


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