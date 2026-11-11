Merkez Bankası Ozan Elektronik Para ve A Ödeme’nin faaliyet izinlerini iptal etti - Son Dakika
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Merkez Bankası Ozan Elektronik Para ve A Ödeme’nin faaliyet izinlerini iptal etti

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Merkez Bankası Ozan Elektronik Para ve A Ödeme’nin faaliyet izinlerini iptal etti
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Merkez Bankası, daha önce kayyum atanan Ozan Elektronik Para ve A Ödeme'nin faaliyet izinlerini iptal etti. Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB), elektronik para sektöründe faaliyet gösteren iki şirket hakkında yeni karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerle Ozan Elektronik Para A.Ş. ve A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'ye verilen faaliyet izinleri kaldırıldı.

OZAN ELEKTRONİK PARA'NIN FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLDİ

TCMB'nin 10 Kasım 2026 tarihli ve 12111/21710 sayılı kararıyla Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izni iptal edildi. Şirkete 6 Eylül 2019 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından verilen izin, 6493 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri kapsamında kaldırıldı.

Kararın dayandırıldığı düzenlemeler arasında faaliyet izni için gerekli şartların kaybedilmesi ve faaliyetlerin sürdürülmesinin ödeme güvenliğini tehdit etmesi durumlarında izinlerin iptal edilmesine olanak tanıyan hükümler bulunuyor.

A ÖDEME'NİN DE İZNİ KALDIRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer kararla A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin de elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni iptal edildi. TCMB'nin 10 Kasım 2026 tarihli ve 12113/21712 sayılı kararıyla şirkete 27 Ekim 2022'de verilen izin kaldırıldı.

Kararın, 6493 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 19. maddesi uyarınca alındığı belirtildi. Söz konusu hükümler, faaliyet izni için gerekli yasal şartları kaybeden kuruluşların izinlerinin iptal edilmesini düzenliyor.

OZAN ELEKTRONİK PARA'YA DAHA ÖNCE KAYYUM ATANMIŞTI

Ozan Elektronik Para'nın faaliyetleri, son karardan önce TCMB tarafından geçici olarak durdurulmuştu. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin (TÖDEB) kayıtlarına göre şirkete 31 Ekim 2025 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

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