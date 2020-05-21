Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken,...
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken, mayısın ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergeler kısmi normalleşme adımlarıyla dipten dönüş sinyalleri içermektedir.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken, mayısın ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergeler kısmi normalleşme adımlarıyla dipten dönüş sinyalleri içermektedir."
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 02:04 Kaynak: AA
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