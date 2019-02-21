Son Dakika Haberleri: Merkez Bankasının "Herkes İçin Ekonomi" Buluşmaları

Merkez Bankasının "Herkes İçin Ekonomi" Buluşmaları

1 saat önce

Eskişehir'de, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ekonomi eğitimi girişimi olan "Herkes İçin Ekonomi" buluşmaları kapsamında öğretmenlerle bazı bankaların çalışanlarına sunum yapıldı.

Merkez Bankasının
Eskişehir'de, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ekonomi eğitimi girişimi olan "Herkes İçin Ekonomi" buluşmaları kapsamında öğretmenlerle bazı bankaların çalışanlarına sunum yapıldı.

Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve interaktif etkinliklerle desteklenen programda, Merkez Bankası yetkilileri, öğretmenlere ve bazı bankaların çalışanlarına fiyat istikrarının önemini anlattı, bankanın tarihçesi ve enflasyonla mücadele konularında bilgi verdi.

Girişim kapsamında Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde öğrenim gören 500'ü aşkın öğrenciye de TCMB İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hakan Atasoy tarafından sunum yapıldı.

Merkez Bankasının fiyat istikrarı yoluyla ekonomik refaha katkı sağlamayı amaçladığının vurgulandığı etkinlikte, katılımcılara, TCMB Başekonomisti Hakan Kara, Bloomberg HT'den Barış Esen, ekonomistler Gizem Öztok Altınsaç ve Özlem Bayraktar Gökşen de bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:28 Kaynak: AA

TCMB, Ekonomi, Merkez, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar İçin Dikkat Çeken Tahmin: 5 TL'nin Altını Görebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak

Bakan Varank Müjdeyi Verdi: Asgari Ücret Desteği Bu Sene Tüm Yıl Verilecek Arkadaşlarıyla İddiaya Giren Rizeli Genç, İnşaat Demirinden ATV Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 14:11:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkez Bankasının "Herkes İçin Ekonomi" Buluşmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]