Merkez faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Eylül dönemi PPK kararlarında politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar verdi. Buna göre; bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye indirildi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Eylül dönemi Para Politikası Kurulu (PPK) kararlarını açıkladı. Buna göre; Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye indirilmesine karar verdi.



Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiğini belirten Kurul, yılın ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısı devam ederken, yatırımlar zayıf seyrini koruduğunu, özel tüketim kademeli olarak katkısını artırdığını açıkladı. Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen, rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürüldüğü, özellikle turizmdeki güçlü seyir doğrudan ve bağlantılı sektörler kanalıyla iktisadi faaliyeti desteklediği belirtildi.



Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin sektörel yayılımının bir miktar iyileştiğine işaret ettiği açıklanırken, önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceği, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörüldü. Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkilediğini belirten Kurul, cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklendiğini bildirdi.



Yakın dönemde küresel iktisadi faaliyetin zayıflaması ve enflasyona dair aşağı yönlü risklerin belirginleşmesiyle gelişmiş ülke merkez bankaları para politikaları genişleyici yönde şekillenmeye başladığını kaydeden Kurul, "Bu durum gelişmekte olan ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemekle birlikte, korumacılık önlemlerinin ve küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin gerek sermaye akımları gerekse dış ticaret kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir" dedi.



Enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği bilgisini veren Kurul, Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olduğunu belirterek, "Ağustos ayında tüketici enflasyonu temel mal, enerji ve gıda gruplarının katkısıyla belirgin bir düşüş sergilemiştir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılık düzeyi enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yılsonu itibarıyla enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu'nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir" açıklamasında bulundu.



Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmesinde bulunurken, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.



Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlendiği bilgisini veren Kurul, Merkez Bankası olarak fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğinin altını çizdi.



Ayrıca açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulandı. - İSTANBUL